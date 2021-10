Kopitarjevi kralji poraženi še na četrtem zaporednem gostovanju

St. Louis, 26. oktobra - Slovenski as Anže Kopitar je s svojim moštvom Los Angeles Kings znova sklonjene glave zapuščal led v severnoameriški hokejski ligi NHL. Na šesti tekmi rednega dela so bili s 3:0 boljši St. Louis Blues, ki so dobili že nedeljski obračun s 7:3. To je skupno že peti zaporedni poraz kraljev, od tega četrti na tujem.