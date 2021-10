Facebook v tretjem četrtletju presegel pričakovanja

New York, 26. oktobra - Družbeni medij Facebook je v tretjem četrtletju letos z dobičkom 3,22 dolarja na delnico presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta. Čeprav so bili prihodki nižji od pričakovanj, pa so se delnice Facebooka v ponedeljkovem podaljšanem borznem trgovanju podražile.