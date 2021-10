Biografija o Susan Sontag ali študija metafor in različnih jazov

Ljubljana, 26. oktobra - Avtor Benjamin Moser, ki je lani prejel Pulitzerjevo nagrado za biografijo o Susan Sontag ali "zadnji veliki ameriški literarni zvezdi", je v ponedeljek v Ljubljani razpravljal o njenem življenju in delu, metaforah in o biografu kot oraklju. Vsak ima različne jaze za različne kontekste, a v njenem primeru so bile razlike drastične, je povedal.