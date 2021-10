Newyorške borze končale v zelenem

New York, 25. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, Dow Jones in S&P 500 z rekordi. Vlagatelje so spodbudili boljši dobički, ki so okrepili zaupanje v gospodarsko okrevanje, poleg tega pa naj bi ameriški kongres danes naznanil dogovor o zakonu za povečanje porabe za socialo in okolje, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.