Primorske novice o globalizaciji (26. 10.)

Koper, 25. oktobra - Marica Uršič Zupan v komentarju Energija v primežu globalizacije piše o globalizaciji. Naraščajoče cene energentov, ki večinoma niso posledica višjih proizvodnih cen, temveč špekulacij, so pokazale slabo plat globalizacije. Ne gre več za globalizacijo, temveč za koncentracijo ključnih surovin in izdelkov na nekaj točk in nekaj monopolov.