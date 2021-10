Vedenje o reformaciji se lahko širi tudi s stripom ali predstavo

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 29. oktobra - V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan. Versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju ter njegovi protagonisti so bili tema več simpozijev, knjig in razstav. Adam Bohorič in Jurij Dalmatin pa sta postala protagonista stripovskega stand upa Reformatorji na odru, nastalega po stripu Boštjana Gorenca - Pižame.