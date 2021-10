Policija preiskuje grožnje s smrtjo Janši in drugim politikom, politični vrh grožnje obsodil

pripravila Neža Petan

Ljubljana, 25. oktobra - Znanih je več podrobnosti o grožnjah s smrtjo, ki jih je v teh dneh dobilo več politikov in poslanski skupini SNS in DeSUS. Grožnje so med drugim obsodili predsednik države Borut Pahor, predsednik državnega zbora Igor Zorčič in politiki ter politične stranke. Policija pa je že začela zbiranje obvestil o pošiljkah in odkrivanjem možnih storilcev.