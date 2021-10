Za prvi pokal Maradone Barcelona in Boca Juniors

Barcelona, 25. oktobra - Katalonski nogometni klub Barcelona in argentinska Boca Juniors se bosta decembra pomerila na prvi tekmi za pokal Maradone, ki so ga zasnovali v spomin na lani preminulega enega največjih zvezdnikov svetovnega nogometa Diega Armanda Maradono. Kot so sporočili iz katalonskega kluba, bo tekma v Rijadu v Savdski Arabiji 14. decembra.