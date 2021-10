Microsoft poroča o novih napadih ruskih hekerjev

Washington, 25. oktobra - Ameriško podjetje Microsoft je sporočilo, da so ruski hekerji, ki so lani izvedli obsežen napad na sistem podjetja SolarWinds, sprožili nove napade na tarče v Evropi in ZDA, ki še trajajo. Šlo naj bi za skupino hekerjev iz Rusije, znano pod imenom Nobelium, ki skuša prodreti skozi obrambo različnih tarč.