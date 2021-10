Nove raziskave Moderne kažejo obetavne rezultate cepljenja pri mlajših otrocih

Washington, 25. oktobra - Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna je danes sporočilo, da je njihovo cepivo proti covidu-19 varno in sproži močan imunski odziv pri otrocih, starih od šest do 11 let. Kot so dodali, bodo rezultate klinične študije kmalu posredovali regulatorjem po svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.