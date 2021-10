Newyorške borze uvodoma navzgor

New York, 25. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo. Vlagatelji ta teden pričakujejo poročila o poslovanju tehnoloških velikanov Amazon in Microsoft, verige restavracij s hitro prehrano McDonalds ter avtomobilskega podjetja General Motors, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.