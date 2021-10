SBI TOP za poldrugi odstotek navzdol

Ljubljana, 25. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 1,51 odstotka in končal pri vrednosti 1173,28 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,95 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke (1,59 milijona evrov). Delnice Krke so danes sicer največ izgubile na vrednosti, in sicer več kot dva odstotka in pol.