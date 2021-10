Sviz zahteva vključitev v delovno skupino za pripravo zakona o kakovosti v visokem šolstvu

Ljubljana, 25. oktobra - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je danes na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovil zahtevo za vključitev predstavnikov sindikatov v delovno skupino za pripravo zakona o kakovosti v visokem šolstvu, so danes sporočili iz sindikata.