Za predsednika skupščine ZZZS izvolili Draga Delaluta

Ljubljana, 25. oktobra - Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se je danes sestala na konstitutivni seji in za novo mandatno obdobje do leta 2025 za svojega predsednika izvolila predstavnika delodajalcev Draga Delaluta, za namestnika predsednika pa predstavnika zavarovancev Jakoba Počivavška, so sporočili iz ZZZS.