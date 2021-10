SDS: Grožnje s smrtjo posledica pasivnih institucij, ravnanja medijev in opozicije

Ljubljana, 25. oktobra - SDS najostreje obsoja grožnje s smrtjo, ki so jih prejeli premier Janez Janša, ministra Aleš Hojs in Matej Tonin in poslanski skupini DeSUS in SNS. Menijo, da so tovrstni napadi neposredna posledica pasivnih institucij, medijev, ki ustvarjajo klimo tolerance do nasilja, in opozicije, ki nasilja ni sposobna jasno obsoditi, mestoma ga celo podpihuje.