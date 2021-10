SID banka pripravlja nov program za financiranje občin

Ljubljana, 25. oktobra - Predsednik SID banke Sibil Svilan ter guverner in viceguverner Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) Rolf Wenzel in Tomaš Boček so se dogovorili o novi zadolžitvi SID banke za 50 milijonov evrov. SID banka bo s temi sredstvi, ki jim bo dodala še 50 milijonov evrov, oblikovala nov razvojno-spodbujevalni program financiranja občin, so sporočili iz banke.