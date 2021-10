Na Hrvaškem pravnomočna zaporna kazen za Sanaderja in Hernadija v primeru Ina-Mol

Zagreb, 25. oktobra - Hrvaško vrhovno sodišče je potrdilo prvostopenjsko sodbo nekdanjemu predsedniku hrvaške vlade in HDZ Ivu Sanaderju ter predsedniku uprave madžarske skupine Mol Zsoltu Hernadiju zaradi sprejemanja podkupnine in podkupovanja. Sanader je bil tako v primeru Ina-Mol obsojen na šest let zapora, Hernadi pa na dve leti.