V Lendavi zaznamovali 150-letnico prvega bralnega kroga

Lendava, 25. oktobra - V gledališki in koncertni dvorani v Lendavi je potekal simpozij ob 150-letnici ustanovitve prvega bralnega kroga v Lendavi. Predavatelji so predstavili različne segmente bralne in knjižničarske dejavnosti na lendavskem območju, simpozij pa sklenili z odprtjem priložnostne razstave.