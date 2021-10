Brady prvi presegel mejo 600 podaj za touchdown, a skoraj ostal brez spominske žoge

Tampa, 25. oktobra - Zvezdnik ameriškega nogometa Tom Brady je postal prvi podajalec v zgodovini lige NFL, ki je podal za 600 touchdownov. To mu je uspelo na nedeljski tekmi med Tampa Bay Buccaneers in Chicago Bears, ki so jo branilci naslova dobili z 38:3. Vseeno pa je 44-letnik skorajda ostal brez spominske žoge, s katero je dosegel mejnik, je poročal ameriški CBS.