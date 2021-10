Pristojnosti za nadzor umika v samoizolacijo pozitivnih na hitrem testu nima nihče

Ljubljana, 26. oktobra - Zdravstveni inšpektorat je začel zbiranje dokazil o morebitnih nepravilnostih pri tistih, ki kljub pozitivnemu rezultatu hitrega testa niso opravili PCR-testiranja. In čeprav odlok o načinu izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT) osebam po pozitivnem hitrem testu nalaga samoizolacijo, pa tega nihče ne more nadzirati.