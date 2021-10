V soboto proti covidu-19 cepljenih več kot 100 ljudi

Ljubljana, 25. oktobra - V soboto so v Sloveniji proti covidu-19 cepili več kot 100 ljudi, navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Pri vpisu cepljenih sicer prihaja do časovnega zamika, saj imajo cepilni centri na voljo 48 ur za vnos opravljenih cepljenj. Trenutna številka cepljenih v soboto je 114, so za STA pojasnili na NIJZ.