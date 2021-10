Terry Stevens v izboru 50 najboljših evropskih destinacij izpostavil pet slovenskih

Ljubljana, 25. oktobra - Med 50 najboljših destinacij Evrope je mednarodni turistični strokovnjak Terry Stevens v knjigi Wish You Were Here - Europe uvrstil pet slovenskih. S tako visokim številom se lahko pohvali le še Španija. Stevens, ki je Slovenijo obiskal skoraj petdesetkrat, izpostavlja slovenska unikatna doživetja in trajnostni pristop k turizmu.