V Mariboru zaživel začasni avtonomni laboratorij Uroš

Maribor, 26. oktobra - V Mariboru je v okviru modula platforme za sodobno raziskovalno umetnost konS ta mesec zaživel začasni avtonomni laboratorij Uroš. Predstavili so še nekaj drugih projektov na področju intermedijske in raziskovalne umetnosti s ciljem vzpostavljanja rednih praks povezovanja med umetniškim in izobraževalnim področjem ter gospodarstvom.