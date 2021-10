Razmere na slovenskih cestah ob 12.15

Ljubljana, 25. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je regionalna cesta Breg-Sevnica-Brestanica zaradi poškodovanih tirnic zaprta pri Gorenjem Brezovem. Promet je med Sevnico in Brestanico preusmerjen na glavno cesto Sevnica-Krško.

Na dolenjski avtocesti je na izvozu Višnja gora proti Novemu mestu zaradi okvare dveh vozil oviran promet.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, dolg dva kilometra.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato je priporočljivo prilagoditi hitrost in upoštevati varnostno razdaljo.

Na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane in Obrežje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo približno eno uro, na Starodu pa približno pol ure.

Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Kastelec v obe smeri ter uvoz Sežana proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi, na dolenjski avtocesti pa izvoz Obrežje/Mokrice iz smeri Ljubljane.

