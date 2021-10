Organizatorji objavili priročnika za ZOI s smernicami za obvladovanje covida-19

Peking, 25. oktobra - Mednarodni olimpijski (Mok) in paraolimpijski komite (IPC) ter organizacijski komite Peking 2022 so danes na uradni spletni strani Moka objavili dve izdaji priročnikov z izčrpnimi smernicami za obvladovanje okužb z novim koronavirusom pred ter med zimskimi olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami, ki bodo v kitajski prestolnici.