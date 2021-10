Prebuditev civilne družbe in razvoj lastne vojske ena od ključev za osamosvojitev

Ljubljana, 25. oktobra - Ministrstvo za obrambo je na virtualni konferenci ob dnevu suverenosti predstavilo ključne dogodke, ki so pripeljali do odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Major Zvezdan Markovič iz Vojaškega muzeja Slovenske vojske je med drugim kot pomembna ocenil prebuditev civilne družbe v začetku 80. let in razvoj lastne vojske.