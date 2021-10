Slovenska Istra na počitnice privabila lepo število gostov

Portorož/Koper, 25. oktobra - Sončno in relativno toplo vreme v začetku krompirjevih počitnic je v slovensko Istro privabilo lepo število turistov. Portoroška promenada je bila dopoldne sicer še dokaj prazna, so se pa ljudje odločali za posedanje ob kavi na jesenskem soncu. Z obiskom so zadovoljni tudi ponudniki nastanitev.