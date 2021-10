Na sojenju za trojni umor v Gerečji vasi pričala mati obtoženega

Ptuj, 25. oktobra - V nadaljevanju sojenja Silvu Drevenšku, obtoženemu umora zunajzakonske partnerice in njenih staršev v Gerečji vasi, so danes na ptujskem sodišču zaslišali kot pričo mati obdolženega. Povedala je, da je bil sin močno navezan na svojega otroka, družina partnerice pa ga nikoli ni sprejela za svojega. "To se je v njem počasi nabiralo," je dejala.