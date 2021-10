Pred ZOI v Pekingu vnovični pozivi k bojkotu iger

Peking, 25. oktobra - Natanko 102 dneva sta še ostala do začetka zimskih olimpijskih iger, ki jih bo med 4. in 20. februarjem 2022 organiziral kitajski Peking. Priprave na 24. zimske olimpijske igre pa potekajo predvsem ob številnih pozivih k bojkotu in zadnjega izbruha okužb z novim koronavirusom na Kitajskem, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.