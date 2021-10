Rdeči križ in Slovenske karitas ostro proti noveli zakona o igrah na srečo

Ljubljana, 25. oktobra - Novela zakona o igrah na srečo je po mnenju Slovenske karitas in Rdečega križa Slovenije nesprejemljiva in škodljiva za širšo družbo. Poslance so zato pozvali, naj novelo zavrnejo, saj se s predvidenimi ukrepi predvsem krepi tržna in marketinška dejavnost iger na srečo, kar je med drugim nedopustno z vidika nevarnosti širjenja zasvojenosti.