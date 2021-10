V Sloveniji septembra na letni ravni več prenočitev turistov

Ljubljana, 25. oktobra - V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so septembra našteli 1,6 milijona prenočitev turistov, kar je po podatkih državnega statističnega urada 15 odstotkov več kot septembra lani in 12 odstotkov več kot septembra 2019. Kot so dodali statistiki, so 52 odstotkov prenočitev ustvarili domači turisti.