Ob dnevu suverenosti Zorčič poziva k odgovorni in učinkoviti politiki

Ljubljana, 25. oktobra - Ob dnevu suverenosti predsednik državnega zbora Igor Zorčič poudarja pomen skupnih vrednot Slovenije. Izpostavlja, da moramo današnje izzive, kot so zdravstvena kriza, gospodarski, socialni, okoljski in demografski pretresi, nasloviti z odgovorno in učinkovito politiko, saj bomo le tako ostali suverena, močna, varna in prijazna država.