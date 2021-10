Arheologi v Iraku odkrili starodavno stiskalnico za vino in reliefe

Erbil, 25. oktobra - Skupina iraških in italijanskih arheologov je v Iraku predstavila odkritje večjega obrata za stiskanje vina, ki datira v časa asirskih kraljev pred 2700 leti, in osupljive v skalo vklesane monumentalne reliefe. Reliefi prikazujejo kralje v molitvi pred bogovi in so vklesani v stene namakalnega kanala v Faidi na severu Iraka.