Janša ob dnevu suverenosti poziva k večji odpornosti Slovenije na varnostnem področju

Ljubljana, 25. oktobra - Predsednik vlade Janez Janša je v poslanci ob današnjem dnevu suverenosti zapisal, da smo 25. oktobra 1991 dejansko postali svobodna, samostojna in suverena država. Zdajšnja Slovenija pa bo morala po njegovih besedah na varnostnem in obrambnem področju prispevati več k skupnemu varnostnemu dežniku in povečati lastno odpornost.