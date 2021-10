Picassova dela v Las Vegasu prodali za skoraj 110 milijonov dolarjev

Las Vegas, 25. oktobra - Enajst umetniških del Pabla Picassa, ki so bila več kot dve desetletji na ogled v hotelu v Las Vegasu, so konec tedna na dražbi prodali za skoraj 110 milijonov ameriških dolarjev. Avkcijska hiša Sotheby's je ponudila devet slik in dve keramični deli tega slavnega španskega umetnika, predstavnika kubizma.