Reporter o možnosti predčasnih volitev (25. 10.)

Ljubljana, 25. oktobra - Marko Medvešek v komentarju Do konca piše, da je vlada sklenila, da predčasnih volitev ne bo. Ocenjuje, da premierju Janezu Janši v letu in pol na oblasti ni uspelo prepričati dodatnih volivcev, prepričal je kvečjemu tiste, ki so mu bili pripravljeni dati priložnost, druge je odbil s svojim nastopanjem in dejanji.