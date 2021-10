Uvodni poraz slovenskih kegljačev na ekipnem SP na Poljskem

Varšava, 25. oktobra - Slovenski kegljači so na začetku ekipnega svetovnega prvenstva v poljskem mestu Tarnowo Podgorne doživeli prvi poraz. V skupinskem delu so bili slabši od Poljakov z 2:6 (3734:3815). V torek se bo slovenska reprezentanca pomerila z Madžari in bo potrebovala visoko zmago za morebitno uvrstitev v četrtfinale.