Vreme: Pretežno jasno, dopoldne ponekod po nižinah megla

Ljubljana, 25. oktobra - Danes bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla. Burja na Primorskem bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, na vzhodu bo še delno jasno in ponekod po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem od 7 do 12 stopinj Celzija. V torek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bo možen rahel dež. Burja na Primorskem se bo zvečer znova nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo na Primorskem jasno z burjo, drugod bo delno jasno, zjutraj in dopoldne se bo po nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost. Tudi v četrtek bo suho vreme.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Od juga in zahoda se nam bližata dve vremenski motnji, ki bosta jutri vplivali na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Burja v Kvarnerju bo popoldne slabela. V torek bo v krajih zahodno in južno od nas pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno. Ob severnem Jadranu bo zvečer znova zapihala burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. V noči na torek se bo vremenska obremenitev krepila, v torek bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.