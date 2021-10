Objekti OI v Pekingu mešanica novih in tistih iz OI 2008

Peking, 25. oktobra - Objekti, na katerih se bodo med zimskimi olimpijskimi igrami februarja prihodnje leto v Pekingu merili za medalje, so mešanica novih in tistih iz poletnih OI leta 2008, od slovitega stadiona Ptičje gnezdo prek Ledenih trakov do vlaka s konico v obliki naboja. Prizorišča se sicer razporejena na treh večjih lokacijah v Pekingu in okolici.