V Velenju odkrili temeljni kamen za Park državnosti

Velenje, 25. oktobra - V Velenju so danes velenjski župan Peter Dermol, predstavnik velenjskih veteranskih in domoljubnih organizacij Alojz Slavko Hudarin ter projektant Rok Poles odkrili temeljni kamen za Park državnosti, ki so ga posvetili 30-letnici samostojnosti Slovenije. Temeljni kamen parka je tetraeder, ki predstavlja osrednji pomnik vojne za Slovenijo.