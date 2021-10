ZDA omejile konzularne dejavnosti v Rusiji

Washington/Moskva, 25. oktobra - Rusi, ki želijo pridobiti vizum za priseljence v ZDA, morajo po novem odpotovati do ameriškega veleposlaništva na Poljskem, so v nedeljo potrdili na ameriškem State Departmentu. Krivdo za to so pripisali uradni Moskvi, ki je spričo zaostrovanja napetosti med državama bistveno omejila število diplomatskih uslužbencev ZDA v Rusiji.