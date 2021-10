V Gledališču Celje drevi predstava Bodi gledališče!

Celje, 25. oktobra - V Gledališču Celje bodo drevi krstno uprizorili premiero lanske sezone, glasbeno-gledališko predstavo Bodi gledališče! Branka Završana in ansambla. Je poklon gledališču, gledališkim ustvarjalcem in občinstvu ob 70-letnici profesionalnega umetniškega ustvarjanja, temelječ na kakovostnih besedilih, dobri glasbi in humorju, so zapisali v gledališču.