Kosmatinci do tretje zmage, kriza zlatih vitezov se nadaljuje

Boston, 25. oktobra - Moštvo Boston Bruins je na četrti tekmi v severnoameriški hokejski ligi NHL doseglo tretjo zmago. S 4:3 so bili v svojem TD Gardnu boljši od San Jose Sharks, ki so vpisali prvi poraz v sezoni. Še naprej pa slabo kaže Vegas Golden Knights. Doživeli so četrti zaporedni poraz, tokrat so bili z 2:0 boljši New York Islanders.