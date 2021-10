Zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosupljega proti Ljubljani ter na cestah Pijava Gorica-Škofljica in Dol-Šentjakob.

Na štajerski avtocesti je zaradi kosov pnevmatike in stekla oviran promet od Žalca proti Ljubljani. Na glavni cesti Novo mesto-Metlika je pri Dolnji Težki Vodi vozišče spolzko zaradi razlite nafte.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato je potrebno prilagoditi hitrost in upoštevati varnostno razdaljo.

na mejnem prehodu Obrežje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo dve uri, na Gruškovju pa eno uro.

Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Kastelec v obe smeri ter uvoz Sežana proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi, na dolenjski avtocesti pa izvoz Obrežje/Mokrice iz smeri Ljubljane.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si