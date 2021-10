Biden v ta teden na obisk k papežu Frančišku

Washington, 25. oktobra - Predsednik ZDA Joe Biden bo v petek obiskal Vatikan in papeža Frančiška. Do obiska prihaja le tri tedne, preden bo ameriška katoliška škofovska konferenca v Baltimoru odločala o tem, da katoliškim politikom, ki podpirajo pravico do splava, ne bi več dajali obhajila. Biden je po Johnu F. Kennedyju šele drugi katoliški predsednik ZDA.