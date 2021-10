Amiens, 24. oktobra - Hokejisti italijanskega Asiaga so si zagotovili napredovanje v 3. krog celinskega pokala. Na turnirju v francoskem Amiensu, kjer so sodelovali tudi slovenski prvaki, igralci Sija Acronija Jesenic, so v odločilni tekmi premagali domačo zasedbo s 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).