Ljubljana, 24. oktobra - Nedeljski spored 9. kroga italijanske nogometne lige sta odprla Atalanta Josipa Iličića in Udinese. Tekma se je končala z 1:1. Obračun Rome in vodilnega Napolija se je zaključil z 0:0, večerni derbi med Interjem Samirja Handanovića in Juventusom pa tudi z 1:1.