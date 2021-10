Izrael namerava na Zahodnem bregu zgraditi 1300 novih naselbin

Tel Aviv, 24. oktobra - Nova izraelska vlada namerava nadaljevati gradnjo naselbin na okupiranih območjih. Napovedali so namreč gradnjo več kot 1300 novih naselbin na Zahodnem bregu. Načrte so že ostro kritizirali Palestinci in sosednja Jordanija, poročajo tuje tiskovne agencije.