V Murski Soboti so se pomerili vojaški oddelki

Murska Sobota, 24. oktobra - V Murski Soboti in okolici je danes potekalo 8. mednarodno tekmovanje vojaških oddelkov, ki so se pomerili v vojaških veščinah in psihofizični pripravljenosti. Sodelovalo je osem oddelkov Slovenske vojske, štirje oddelki iz tujine in letos prvič oddelek civilnih policistov Policijske uprave Murska Sobota.