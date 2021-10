Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 24. oktobra - Popoldne bo pretežno jasno, le ponekod na Gorenjskem bo še nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Burja na Primorskem bo popoldne prehodno oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, v krajih z burjo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 12, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Burja na Primorskem se bo znova nekoliko okrepila. V sredo bo suho vreme z burjo na Primorskem.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo pretežno jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju večinoma zmerna burja.

Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Burja v Kvarnerju bo popoldne slabela.